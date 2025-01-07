Багги с боевиками вспыхнул от FPV-дрона в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили вражеский багги. Это сделали с помощью дрона, управляемого с видом от первого лица. Видео показало министерство обороны России.

Разведчики заметили машину с боевиками в одном из районов Харьковской области. Те ехали, чтобы поменять других националистов на позиции.

Российские военнослужащие решили атаковать багги FPV-дроном. После точного попадания спецавтомобиль ВСУ вспыхнул.

Момент точной работы нашего расчета зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.