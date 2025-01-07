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В аэропорту Флориды нашли тела двух человек в отсеке шасси самолета

Подробностей о том, как эти люди попали в самолет, нет.
Виктория Бокий 2025-01-07 18:34:29
© Фото: SMG Keystone Press Agency Global Look Press

В американской Флориде в отсеке шасси самолета сотрудники аэропорта Форт-Лодердейл нашли тела двух человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на авиакомпанию, в чьем воздушном судне нашли тела.

Сообщается, что двое мертвых были обнаружены во время техосмотра самолета после рейса.

«В настоящее время личности этих людей и обстоятельства, при которых они проникли на борт самолета, продолжают расследоваться», - говорится в сообщении телеканала.

В авиакомпании уточнили, что последний раз самолет вылетел в аэропорт Форт-Лодердейл Флориды из Нью-Йорка.

#Самолет #Аэропорт #сша #расследование #Флорида #авиакомпания
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