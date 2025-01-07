В аэропорту Флориды нашли тела двух человек в отсеке шасси самолета

В американской Флориде в отсеке шасси самолета сотрудники аэропорта Форт-Лодердейл нашли тела двух человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на авиакомпанию, в чьем воздушном судне нашли тела.

Сообщается, что двое мертвых были обнаружены во время техосмотра самолета после рейса.

«В настоящее время личности этих людей и обстоятельства, при которых они проникли на борт самолета, продолжают расследоваться», - говорится в сообщении телеканала.

В авиакомпании уточнили, что последний раз самолет вылетел в аэропорт Форт-Лодердейл Флориды из Нью-Йорка.