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Основатель крайне правой партии Франции Жан-Мари Ле Пен умер в 96 лет

Это отец нынешней главы парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Владимир Рубанов 2025-01-07 17:21:37
© Фото: Aurelien Morissard, via www.imago-images.de, Global Look Press

Основатель крайне правой партии «Национальный фронт» во Франции Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет. Скандальный политик скончался в медучреждении в парижской коммуне Гарш, куда его доставили несколько недель назад.

Это отец нынешней главы парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Жан-Мари возглавлял движение с 1972 по 2011 год. В конечном итоге политик рассорился со своей дочерью, которая переименовала его партию, исключила его самого и превратила ее в одну из самых влиятельных политических сил Франции и дистанцировалась при этом от радикального образа отца.

Ле Пен потерял глаз в уличной драке в юности и долгие годы носил черную повязку на глазу. Он пять раз выдвигался на пост президента и в 2002 году прошел во второй тур, но проиграл Жаку Шираку.

Политик был несколько раз осужден за антисемитизм, дискриминацию и подстрекательство к расовому насилию. Ле Пен отвечал на обвинения, что он просто патриот, защищающий идентичность «вечной Франции».

Ле Пена, в частности, дважды осудили за то, что он назвал нацистские газовые камеры «деталью в истории Второй мировой войны». В 2002 году политика на год лишили места в Европейском парламенте за нападение на социалиста во время предвыборной кампании 1997 года.

Недавно Ле Пена и 26 должностных лиц «Национального фронта», включая его дочь Марин, обвинили в нецелевом использовании денег Европарламента. Жан-Мари признали неспособным давать показания и освободили от судебного преследования по состоянию здоровья.

Французские судебные власти поместили Ле Пена под юридическую опеку в феврале по просьбе его семьи, поскольку его здоровье ухудшилось.

Нынешний лидер «Национального объединения» Джордан Барделла назвал его «трибуном народа», который «всегда служил Франции», и выразил соболезнования его семье, включая Марин.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политик был исторической фигурой, играл важную роль в общественной жизни страны «на протяжении почти 70 лет, и теперь это дело истории».

#Франция #политика #Марин Ле Пен #«Национальное объединение» #Националисты #правые #Жан-Мари Ле Пен
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