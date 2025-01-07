Лыжник Клебо держится на расстоянии двух метров от своей девушки перед ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы на «Тур де Ски» отказался от поцелуев и объятий с девушкой из-за риска заболеть перед чемпионатом мира. Об этом пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил RTL.

Норвежский спортсмен исключил даже рукопожатие со своей спутницей. Теперь они держатся друг от друга на расстоянии двух метров.

«Я должен быть осторожен и держаться на приличном расстоянии. Это самое главное. Ей придется подождать»,- приводит слова Клебо немецкий телеканал.

Боязнь лыжника заразиться от собственной девушки вызвана тем, что она праздновала новый год в Мадриде. По его словам, это увеличивает шанс подхватить болезнь.

В этом сезоне лыжная гонка «Тур де Ски» проходила в Италии. Многодневка завершилась 5 января.