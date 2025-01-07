МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лыжник Клебо держится на расстоянии двух метров от своей девушки перед ЧМ

Спортсмен боится заразиться от своей спутницы из-за того, что она встречала новый год на вечеринке в Мадриде, по мнению лыжника, это увеличивает шансы подхватить болезнь.
Виктория Бокий 2025-01-07 16:50:11
© Фото: Maxim Thore Keystone Press Agency Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы на «Тур де Ски» отказался от поцелуев и объятий с девушкой из-за риска заболеть перед чемпионатом мира. Об этом пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил RTL.

Норвежский спортсмен исключил даже рукопожатие со своей спутницей. Теперь они держатся друг от друга на расстоянии двух метров.

«Я должен быть осторожен и держаться на приличном расстоянии. Это самое главное. Ей придется подождать»,- приводит слова Клебо немецкий телеканал.

Боязнь лыжника заразиться от собственной девушки вызвана тем, что она праздновала новый год в Мадриде. По его словам, это увеличивает шанс подхватить болезнь.

В этом сезоне лыжная гонка «Тур де Ски» проходила в Италии. Многодневка завершилась 5 января.

#чемпионат мира #лыжные гонки #Йоханнес Клебо #лыжник #«Тур де Ски»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 