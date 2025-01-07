Летевший в Самарканд Boeing сел во Внуково из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку во Внуково, сообщили «Звезде» в пресс-службе авиакомпании. Boeing 737 следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд.

На борту сработала индикация стабилизатора. Для безопасности командир принял решение о посадке в московском аэропорту.

Перед посадкой самолет вырабатывал топливо, как это предусмотрено правилами. Посадка прошла штатно. С пассажирами и экипажем все в порядке.

В аэропорту самолет заруливал к месту стоянки самостоятельно. Для выполнения рейса готовится резервный борт.