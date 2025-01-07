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Летевший в Самарканд Boeing сел во Внуково из-за неисправности

На борту сработала индикация стабилизатора.
Владимир Рубанов 2025-01-07 16:15:17
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку во Внуково, сообщили «Звезде» в пресс-службе авиакомпании. Boeing 737 следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд.

На борту сработала индикация стабилизатора. Для безопасности командир принял решение о посадке в московском аэропорту.

Перед посадкой самолет вырабатывал топливо, как это предусмотрено правилами. Посадка прошла штатно. С пассажирами и экипажем все в порядке.

В аэропорту самолет заруливал к месту стоянки самостоятельно. Для выполнения рейса готовится резервный борт.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #самолеты #самарканд #пассажиры #Вынужденная посадка #авиасообщение #Внуково
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