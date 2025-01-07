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Бойцы группировки войск «Юг» встретили Рождество в полевых храмах

Священник благословил российских военных на укрепление боевого и духовного равновесия, а также поздравил их со святым праздником.
2025-01-07 15:27:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие «Южной» группировки войск встретили Рождество Христово на боевых позициях и в полевых храмах. Для военнослужащих 9-й гвардейской бригады литургию провел иерей Олег. Об этом сообщили в Минобороны России.

Священник поздравил военных со святым праздником и благословил их на укрепление боевого и духовного равновесия, а также приверженность традициям русского воинства и благочестия.

«Мы отслужили святую божественную литургию для наших воинов, защитников Отечества в одном из подразделений нашей бригады для того, чтобы бойцы получили божественную благодать», - сказал иерей Олег.

Для тех, кто не мог присутствовать на ночном богослужении из-за боевого дежурства, отец Олег провел выездные литургии. Благодаря этому каждый верующий боец смог побывать на праздничной службе.

По словам священника, мобильный храм можно раскладывать в течение 10-15 минут абсолютно в любом месте, будь то полигон или близкое к линии боевого соприкосновения (ЛБС) место.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#ВС РФ #Рождество #военнослужащие рф #божественная литургия #Южная группировка войск #полевой храм
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