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В Саудовской Аравии из-за ливней затопило улицы Мекки и Медины

В затопленных городах объявлен красный уровень опасности.
Виктория Бокий 2025-01-07 13:58:32
© Фото: Top_Disaster, X.com © Видео: Top_Disaster, Arab_Storms, tqqs, WordGateWeather, sadprayas, volcaholic1, X.com

Из-за сильного наводнения, вызванного обильными дождями, затопило улицы священных городов для мусульман Мекки и Медины. Кадрами потопа делятся местные жители в соцсетях.

Как можно заметить по видео, улицы городов буквально превратились в реки. Стремительный поток воды уносит за собой машины и другие транспортные средства.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности в затопленных городах - Медине, Мекке и Джидде.

Кроме того, в Мекке центр управления кризисами и стихийными бедствиями предупредил местных жителей о перебоях в работе общественного транспорта и магазинов.

#Наводнение #Саудовская Аравия #вода #дождь #стихия #ливень
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