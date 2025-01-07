В Саудовской Аравии из-за ливней затопило улицы Мекки и Медины

Из-за сильного наводнения, вызванного обильными дождями, затопило улицы священных городов для мусульман Мекки и Медины. Кадрами потопа делятся местные жители в соцсетях.
Как можно заметить по видео, улицы городов буквально превратились в реки. Стремительный поток воды уносит за собой машины и другие транспортные средства.
Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности в затопленных городах - Медине, Мекке и Джидде.
Кроме того, в Мекке центр управления кризисами и стихийными бедствиями предупредил местных жителей о перебоях в работе общественного транспорта и магазинов.
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