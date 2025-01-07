В Саудовской Аравии из-за ливней затопило улицы Мекки и Медины

Из-за сильного наводнения, вызванного обильными дождями, затопило улицы священных городов для мусульман Мекки и Медины. Кадрами потопа делятся местные жители в соцсетях.

Как можно заметить по видео, улицы городов буквально превратились в реки. Стремительный поток воды уносит за собой машины и другие транспортные средства.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности в затопленных городах - Медине, Мекке и Джидде.

Кроме того, в Мекке центр управления кризисами и стихийными бедствиями предупредил местных жителей о перебоях в работе общественного транспорта и магазинов.