Умер автор хита «Рижский вокзал» бард Вадим Мищук

В минувший понедельник на 69-м году жизни скончался известный советский бард-исполнитель Вадим Мищук. Информация об этом появилась на официальном сайте Грушинского фестиваля.

Что стало причиной смерти музыканта, не сообщается.

Вадим Мищук родился 5 июля 1956 года в Риге. Он вместе с братом Валерием более тридцати лет выступал в жанре авторской песни. Одними из наиболее известных песен дуэта стали «Рижский вокзал», «Уплывает пароход» и «Застолье».

Музыканты часто гастролировал по России и за рубежом. Также они регулярно выступали на Грушинском фестивале.

Два с половиной года назад из-за онкологического заболевания скончался Валерий Мищук.