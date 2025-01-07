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Умер автор хита «Рижский вокзал» бард Вадим Мищук

Сергей Лебедев 2025-01-07 11:10:21
© Фото: id712380817, VK

В минувший понедельник на 69-м году жизни скончался известный советский бард-исполнитель Вадим Мищук. Информация об этом появилась на официальном сайте Грушинского фестиваля.

Что стало причиной смерти музыканта, не сообщается.

Вадим Мищук родился 5 июля 1956 года в Риге. Он вместе с братом Валерием более тридцати лет выступал в жанре авторской песни. Одними из наиболее известных песен дуэта стали «Рижский вокзал», «Уплывает пароход» и «Застолье».

Музыканты часто гастролировал по России и за рубежом. Также они регулярно выступали на Грушинском фестивале.

Два с половиной года назад из-за онкологического заболевания скончался Валерий Мищук.

#в стране и мире #музыкант #бард #скончался #умер #Вадим Мищук #авторская песня #грушинский фестиваль
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