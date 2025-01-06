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Дроноводы ВС РФ обнаружили ротацию ВСУ и уничтожили украинских боевиков

Операторы передали координаты опорника на командный пункт, после чего огнем из танка одного из мотострелковых подразделений группировки войск «Север» националисты были уничтожены.
2025-01-06 05:41:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Каспийские морские пехотинцы группировки «Север» при помощи беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени обнаружили ротацию личного состава украинских боевиков на опорном пункте и передали их координаты на командный пункт.

В ходе контрбатарейной борьбы огнем из танка одного из мотострелковых подразделений группировки войск «Север» националисты были уничтожены.

«Расчет БПЛА зафиксировал точное поражение опорного пункта и скопление личного состава ВСУ», - сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно и днем и ночью с помощью беспилотных летательных аппаратов наблюдают за передвижениями противника, корректируют удары реактивной и ствольной артиллерии, танков, осуществляют наведение FPV-дронов и фиксируют на видео огневое поражение живой силы и техники противника в приграничном районе Курской области.

В своей работе операторы дронов используют детекторы - они показывают местонахождение объекта в небе и его модель. Расчеты беспилотной авиации действуют в условиях лесного ландшафта, чтобы быть незаметным для противника.

Подразделения оснащены самыми современными беспилотниками со специальными камерами для работы в темное время суток. Специалисты расчетов БПЛА прошли обучение и умеют не только управлять дронами, но и перепрограммировать, ремонтировать и собирать новые «птички» из различных деталей.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

 

#Минобороны РФ #бпла #дрон #ротация #опорник
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