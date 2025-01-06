В Японии перевернулось и затонуло рыболовецкое судно с 20 моряками

Японское рыболовецкое судно перевернулось и затонуло у побережья Тихого океана на востоке Японии. На борту находились 20 человек - двое из них погибли, еще трое числятся пропавшими без вести, передает NHK.

На борту рыболовного траулера находились граждане Японии и Индонезии. Уточняется, что судно вышло в море ловить сардины. Поисковая операция пропавших людей продолжается. В процессе задействовали вертолеты и корабли береговой охраны.

Инцидент произошел примерно в 30 километрах к востоку от порта Касима в префектуре Ибараки около двух часов ночи. Уточняется, что шторма в момент ЧП не было, а судно могло перевернуться из-за слишком большого количества рыбы в сети. Точная причина произошедшего устанавливается.