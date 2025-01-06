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В Японии перевернулось и затонуло рыболовецкое судно с 20 моряками

Два человека погибли, еще трое пропали без вести.
Ирина Егорова 2025-01-06 05:05:45
© Фото: Richard Atrero de Guzman AFLO, Globallookpress

Японское рыболовецкое судно перевернулось и затонуло у побережья Тихого океана на востоке Японии. На борту находились 20 человек - двое из них погибли, еще трое числятся пропавшими без вести, передает NHK.

На борту рыболовного траулера находились граждане Японии и Индонезии. Уточняется, что судно вышло в море ловить сардины. Поисковая операция пропавших людей продолжается. В процессе задействовали вертолеты и корабли береговой охраны.

Инцидент произошел примерно в 30 километрах к востоку от порта Касима в префектуре Ибараки около двух часов ночи. Уточняется, что шторма в момент ЧП не было, а судно могло перевернуться из-за слишком большого количества рыбы в сети. Точная причина произошедшего устанавливается.

#Тихий океан #Японское море #Моряки #поиски #рыболовецкое судно
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