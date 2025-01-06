В США вагон грузового поезда упал в реку из-за обрушения моста

В американском городе Корваллис, штат Орегон, обрушился эстакадный мост во время движения по нему грузового поезда, сообщает телеканал KPTV со ссылкой на железнодорожную компанию. Один из 19 вагонов с карабамидом (мочевиной) провалился в реку Мэри. Инцидент произошел в субботу, 4 января.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом вагон не сразу удалось вытащить из воды - днем в воскресенье, 5 января, он все еще находился в реке. Из-за риска попадания груза в воду местных жителей призвали избегать района и в особенности не подходить к реке.

«Полицейское управление Корваллиса также попросило людей не заходить в реку Мэри до дальнейшего уведомления, поскольку мочевина — химическое соединение, используемое в качестве удобрения — могла попасть в воду», - говорится в публикации.

На место прибыла группа реагирования, которая установила сдерживающие боны, чтобы не допустить утечки материалов. Ведется расследование случившегося.