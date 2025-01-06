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В США вагон грузового поезда упал в реку из-за обрушения моста

В результате инцидента никто не пострадал, ведется расследование случившегося.
Елизавета Кондрикова 2025-01-06 03:28:16
© Фото: Florian Gaertner Photothek Media Lab Globallookpress

В американском городе Корваллис, штат Орегон, обрушился эстакадный мост во время движения по нему грузового поезда, сообщает телеканал KPTV со ссылкой на железнодорожную компанию. Один из 19 вагонов с карабамидом (мочевиной) провалился в реку Мэри. Инцидент произошел в субботу, 4 января.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом вагон не сразу удалось вытащить из воды - днем в воскресенье, 5 января, он все еще находился в реке. Из-за риска попадания груза в воду местных жителей призвали избегать района и в особенности не подходить к реке.

«Полицейское управление Корваллиса также попросило людей не заходить в реку Мэри до дальнейшего уведомления, поскольку мочевина — химическое соединение, используемое в качестве удобрения — могла попасть в воду», - говорится в публикации. 

На место прибыла группа реагирования, которая установила сдерживающие боны, чтобы не допустить утечки материалов. Ведется расследование случившегося.

#поезд #сша #мост #удобрения #Обрушение моста #штат орегон
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