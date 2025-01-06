Шесть снегоходов провалились под лед в Карелии

Шесть снегоходов провалились под лед возле турбазы в Прионежском районе Карелии у озера Кончезеро, сообщил региональный оперштаб. Специалисты спасли 11 человек и доставили на берег.

«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы «Авиаретро» на лед Кончезера выехали снегоходы. 6 провалились под лед. Все спасены», — следует из сообщения в Telegram-канале.

Отмечается, что серьезных травм и повреждений ни у кого нет. К спасению были привлечены сотрудники регионального МЧС, МВД и медработники.

В МЧС сообщили, что среди пассажиров снегоходов были трое детей — все они выбрались на лед самостоятельно. На месте работают 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.