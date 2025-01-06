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Водитель погиб при падении машины в реку в Ленинградской области

Мужчина не справился с управлением и сбил ограждение. В результате машина упала в реку и затонула.
Ирина Егорова 2025-01-06 02:27:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Водитель погиб после падения автомобиля в реку Черная вблизи деревни Новосаратовка в сельском поселении Свердловское в Ленинградской области. Смертельный инцидент произошел на участке трассы «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск». За рулем внедорожника находился 26-летний водитель.

«Не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим съездом машины в реку Черная. В результате дорожной аварии водитель скончался на месте происшествия», - отмечается в заявлении МВД. 

Машина затонула, а мужчина погиб не дождавшись приезда скорой.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. На месте работают спецслужбы, передает 78.ru.

Накануне на Лужнецкой набережной в Москве иномарка резко набрала скорость, пробила бетонное ограждение и упала в реку. В результате дорожной ситуации погиб мужчина, находящийся в салоне.

#Санкт-Петербург #авария #ДТП #машина #речка
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