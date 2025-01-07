Минобороны показало пункт управления боем в районе Курахово

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожают вражеские цели после освобождения Курахово. Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии наступают вглубь обороны ВСУ в ДНР.

Операторы беспилотников следят за полем боя, корректируют огонь артиллерии и наводят дроны на цели противника. Кроме того, они обеспечивают управление штурмовыми группами.

Один из эпизодов управления боем в Курахово пересказал командир мотострелкового батальона с позывным Узбек. По его словам, противник пытался атаковать одну из находящихся под контролем ВС РФ пятиэтажек. Боевики нарвались на ответный огонь и потерпели неудачу.

Группы ВСУ действуют неорганизованно, рассказал Узбек.

«Вот группы бегают: с главным офицером, без главных офицеров, без рации. Мы взяли их в плен. Они говорят, что уже три дня без рации, пошли сами искать воду. Им не приказывали уходить из города», - говорит он.

Российские расчеты БПЛА продолжают работать вблизи линии фронта после освобождения Курахово. Квадрокоптеры запускаются на расстоянии от оператора, чтобы противник не обнаружил позицию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.