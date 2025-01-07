МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало пункт управления боем в районе Курахово

Операторы беспилотников обеспечивают управление штурмовыми группами.
2025-01-07 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожают вражеские цели после освобождения Курахово. Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии наступают вглубь обороны ВСУ в ДНР.

Операторы беспилотников следят за полем боя, корректируют огонь артиллерии и наводят дроны на цели противника. Кроме того, они обеспечивают управление штурмовыми группами.

Один из эпизодов управления боем в Курахово пересказал командир мотострелкового батальона с позывным Узбек. По его словам, противник пытался атаковать одну из находящихся под контролем ВС РФ пятиэтажек. Боевики нарвались на ответный огонь и потерпели неудачу.

Группы ВСУ действуют неорганизованно, рассказал Узбек.

«Вот группы бегают: с главным офицером, без главных офицеров, без рации. Мы взяли их в плен. Они говорят, что уже три дня без рации, пошли сами искать воду. Им не приказывали уходить из города», - говорит он.

Российские расчеты БПЛА продолжают работать вблизи линии фронта после освобождения Курахово. Квадрокоптеры запускаются на расстоянии от оператора, чтобы противник не обнаружил позицию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #ВСУ #Курахово #управление боем
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 