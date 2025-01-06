В Минздраве предупредили о ложных приглашениях испытать онковакцину

После начала отбора на испытание онковакцины «Энтеромикс» появились мошенники, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии и главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. По его словам, они требуют у людей деньги за участие во втором этапе.

«В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс»», — следует из сообщения в его Telegram-канале.

Каприн напомнил, что все этапы участия в клинических исследованиях являются бесплатными, также он и его коллеги не пишут пациентам в личные сообщения — они общаются через утвержденные каналы связи из анкеты. Помимо этого, второго этапа тестирования нет.

Ранее был досрочно завершен набор добровольцев для исследования вакцины «Энтеромикс» из-за большого числа запросов. Каприн заявил, что новые волны тестирования все же будут, но позже.