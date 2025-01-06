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Захарова жестко высказалась о новом интервью Зеленского

Также она ответила на слова Зеленского о запросе замороженных активов РФ.
Карина Тазетдинова 2025-01-06 18:53:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом, передает радио Sputnik. Так она прокомментировала его новое интервью.

«Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом», — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Захарова отметила слова Зеленского о том, что он предлагал избранному президенту США Дональду Трампу «чужие деньги в обмен на оружие». В частности, речь идет о 300 миллиардов долларов из замороженных активов РФ.

По ее словам, эта ситуация свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами. Захарова считает, что на такую схему Киев «плотно подсадил Байден».

#интервью #Украина #Захарова #Трамп #Зеленский #МИД РФ #активы РФ
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