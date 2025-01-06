МВД Грузии разыскивает вооруженных людей, напавших на пару из РФ

В Грузии расследуют нападение на граждан России. Об этом сообщили ТАСС в МВД республики. Полицейские ищут россиянина, который в высокогорном регионе Сванети стал жертвой разбойного нападения неизвестных лиц.

Дело завели по статьям 179 (разбой) и 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия) Уголовного кодекса Грузии. Детали следствия полицейские не разглашают.

Ранее в соцсетях писали о том, что неизвестные напали на семейную пару из России в селе Накра, в регионе Самегрело-Сванети. Вооруженные люди перегородили дорогу и увезли мужчину-россиянина.

Сотрудники правоохранительных органов нашли машину потерпевших и россиянку. О ее состоянии не говорится. Предположительно пара находилась в стране как туристы.