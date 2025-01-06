Москвичам рассказали, будут ли видны звезды в Рождественскую ночь

В Рождественскую ночь над Москвой и Московской областью практически не будет видно звезд. Небо будет покрыто облаками на 90-95%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дело в том, что к Москве приближается фронтальный раздел. И хотя он находится далеко к югу-западу от Москвы, но она будет плотной», — рассказал он в разговоре со «Звездой».

По данным специалиста, в некоторых районах все же можно заметить просветы. При этом уже к пяти часам утра столицу настигнут осадки. В 5 — снег, ближе к 9 — мокрый снег, а с 15 часов — дождь. Увидеть звезды в Рождественскую ночь москвичам все же вряд ли смогут.

Ранее сообщили, что в связи с празднованием Рождества в центре Москвы на время закрывают улицы около храма Христа Спасителя. Ограничения будут действовать до 3 часов ночи 7 января.