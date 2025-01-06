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В федерации каноэ назвали причину госпитализации гребца Ляпунова

Кириллу Ляпунову 38 лет, он является двукратным победителем Универсиады 2013 года в Казани и участником Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Ян Брацкий 2025-01-06 12:40:52
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Серебряный призер чемпионата Европы 2016 года гребец Кирилл Ляпунов мог пострадать в уличной драке. Таким предположением со «Звездой» поделился президент федерации каноэ России Евгений Архипов. Спортсмен уже находится дома, с ним все в порядке, подчеркнул он.

«Травмы, в основном, лицевой части у него. Находится дома, пожелаем только скорейшей реабилитации и выздоровления. Раз его выписали домой, то, значит достаточно стабильное состояние. Если он сам не говорит подробности, то я тоже не скажу. Скорее всего, там что-то уличное было, какая-то драка. К сожалению, это такая негативная часть праздников», - отметил Архипов.

Ранее сообщалось, что известный гребец Кирилл Ляпунов был госпитализирован после инцидента в центре Москвы. По некоторым данным, его доставили в Боткинскую больницу с многочисленными ушибами и гематомами.

Инцидент произошел в ночь на 4 января. По данному факту проводится проверка.

#Драка #госпитализация #наш эксклюзив #гребля #Каноэ #Кирилл Ляпунов
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