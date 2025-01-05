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В Китае во время пожара на рынке погибли восемь человек

Причины пожара неизвестны, во время него погибли восемь и пострадали 15 человек.
Дарина Криц 2025-01-05 05:55:45
© Фото: HCN77777, X.com

При пожаре на рынке в Китае погибли по меньшей мере восемь человек. Кроме того, пострадали полтора десятка человек. Инцидент произошел в городе Чжанцзякоу на овощном рынке.

«На овощном рынке в провинции Хэбэй на севере Китая вспыхнул пожар, в результате которого погибли восемь человек и 15 получили ранения», - сообщило о происшествии информагентство Бахрейна  BNA.

Возгорание удалось потушить через час после его начала. Пострадавших уже доставили в больницу. Причины пожара не называются.
Пользователи поделились кадрами, на которых виден поднимающийся густой черный дым над зданием рынка, которое объято огромным пламенем.

#Китай #в стране и мире #пожар #погибли люди
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