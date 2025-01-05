В Китае во время пожара на рынке погибли восемь человек

При пожаре на рынке в Китае погибли по меньшей мере восемь человек. Кроме того, пострадали полтора десятка человек. Инцидент произошел в городе Чжанцзякоу на овощном рынке.

«На овощном рынке в провинции Хэбэй на севере Китая вспыхнул пожар, в результате которого погибли восемь человек и 15 получили ранения», - сообщило о происшествии информагентство Бахрейна BNA.

Возгорание удалось потушить через час после его начала. Пострадавших уже доставили в больницу. Причины пожара не называются.

Пользователи поделились кадрами, на которых виден поднимающийся густой черный дым над зданием рынка, которое объято огромным пламенем.