Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенной даты

Американский заключенный Аарон Брайан Ганчес подал заявление в Верховный суд штата с просьбой назначить его казнь на более ранний срок, чем планировали власти. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, Ганчес, сам представляющий себя в суде, попросил назначить казнь на середину февраля. Он заявил, что вынесение ему смертного приговора «давно назрело», но власти оттягивают это решение из-за юридических формальностей.

Заключенного должны были казнить в апреле 2023 года, но не сделали этого из-за нехватки квалифицированных сотрудников, которые способны привести приговор в исполнение. Губернатор Кэти Хоббс пообещала не проводить казней, пока не будет уверенности в том, что штат сможет сделать это, не нарушая никаких законов.

Последний раз казни в Аризоне проводились в 2022 году, а до этого был почти восьмилетний перерыв. Это связано с тем, что в 2014 году одна из казней была проведена неправильно - заключенный после инъекции промучался около двух часов, хотя смерть должна была наступить в течение 10 минут. Таким образом, было нарушено его право на смерть без применения к нему жестокости.

Ганчесу вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве Теда Прайса в 2002 году. Два года назад заключенный сам попросил Верховный суд Аризоны выдать ему ордер на казнь, заявив, что это будет справедливо и после этого семья жертвы сможет обрести покой.