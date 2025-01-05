В Абхазии объявили траур из-за гибели пятерых детей при пожаре

В Абхазии объявили траур 6 января в связи с гибелью пятерых детей при пожаре в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Указом и.о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Республике Абхазия днем траура», - говорится в сообщении пресс-службы.

Трагедия произошла в селе Папанырхуа Галского района Абхазии. Загорелся частный дом. Пламя мгновенно охватило здание, пятерых детей не удалось спасти. Самому маленькому было четыре месяца.

Завтра во всех госучреждениях приспустят государственные флаги, а в учреждениях культуры , на радио и телевидении отменят развлекательные мероприятия и передачи.