Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу

Во время церемонии с клятвой верности флагу Соединенных Штатов вице-президент США Камала Харрис не смогла выговорить текст.

Во время заседания Сената в Капитолии и произнесения текста клятвы она оговорилась в самых первых словах.

Второе лицо государства Харрис не смогла без запинки и правильно произнести: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки». Вместо этого у нее получилось «Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», стоя лицом к национальному флагу.

При этом Харрис не стала исправлять сказанное, и продолжила читать текст. Другие же участники церемонии говорили без ошибок.

Вице-президент Камала Харрис участвовала в церемонии, так как по американскому законодательству ее должность предполагает и руководство сенатом, голос вице-президента - решающий при равном распределении сотни голосов законодателей.