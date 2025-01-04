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Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу

Сенаторы начали заседание с прочтения текста клятвы верности флагу США, но Харрис с этой задачей не справилась.
Дарина Криц 2025-01-04 06:04:07
© Фото: Annabelle Gordon - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Во время церемонии с клятвой верности флагу Соединенных Штатов вице-президент США Камала Харрис не смогла выговорить текст.

Во время заседания Сената в Капитолии и произнесения текста клятвы она оговорилась в самых первых словах.

Второе лицо государства Харрис не смогла без запинки и правильно произнести: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки». Вместо этого у нее получилось «Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», стоя лицом к национальному флагу.

При этом Харрис не стала исправлять сказанное, и продолжила читать текст. Другие же участники церемонии говорили без ошибок.

Вице-президент Камала Харрис участвовала в церемонии, так как по американскому законодательству ее должность предполагает и руководство сенатом, голос вице-президента - решающий при равном распределении сотни голосов законодателей.

#в стране и мире #сша #Камала Харрис #сенат сша #ошибка #Клятва верности #американский флаг
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