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В США женщина решила перелить себе кровь сына для сохранения молодости

Она ежемесячно тратит 780 фунтов стерлингов на внутривенные вливания, витамины, кремы и инъекции, чтобы оставаться молодой.
Анастасия Бобылева 2025-01-04 03:37:52
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress

Американка Марсела Иглесиас начала искать врача, который готов будет перелить ей кровь ее сына, 23-летнего Родриго. Женщина рассказала изданию Daily Star, что надеется остаться вечно молодой.

«Переливание крови - это новый способ сохранять молодость, особенно если донор - ваш ребенок», - цитирует ее издание.

По ее словам, сын не против поделиться кровью с ней и бабушкой. Сама 47-летняя женщина убеждена, что это клетки молодого донора будут полезны для нее, хотя на данный момент польза от такой процедуры для пожилых людей не доказана.

Чтобы сохранить молодость, Марсела уже потратила на косметические процедуры 86 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует примерно 10 миллионам рублей. Каждый месяц у нее уходит 780 фунтов (примерно 100 тысяч рублей) на внутривенные вливания, инъекции, витамины и кремы. Сама женщина называет себя «живой Барби».

#в стране и мире #сша #здоровье #Красота #молодость
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