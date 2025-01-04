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Два человека погибли при пожаре в селе Яган в Удмуртии

Пожар распространился на площадь 204 квадратных метра, затем пожарные локализовали и потушили его.
Анастасия Бобылева 2025-01-04 23:50:50
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В селе Яган в Удмуртии произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.

В телеграм-канале ведомства говорится, что огонь охватил деревянный дом барачного типа. Предварительно, причиной стал масляный радиатор, который включили в подъезде. Молодая женщина с двухмесячным ребенком, ее муж и отец выпрыгнули из окна второго этажа, чтобы спастись.

«Погибла 72-летняя женщина. Из соседней квартиры госпитализирован мужчина. К сожалению, он скончался», - пишет МЧС.

Огонь распространился на площадь 204 квадратных метра. Пожарные локализовали, затем потушили его. Для тушения пожара привлекли 54 специалиста и использовали 21 единицу техники.

#в стране и мире #пожар #МЧС России #Удмуртия
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