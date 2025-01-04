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В Замбии пьяный полицейский отпустил 13 задержанных домой на Новый год

Сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения открыл камеры и заявил, что задержанные могут уйти, чтобы свободно перейти в новый год.
Анастасия Бобылева 2025-01-04 02:07:05
© Фото: Felix Kästle dpa Globallookpress

В столице Замбии, городе Лусака, пьяный полицейский открыл камеры и отпустил задержанных, чтобы они могли отпраздновать Новый год дома. О происшествии сообщило издание BBC.

Задержанные подозревались в таких преступлениях, как нападение, грабеж и кража со взломом. Как сообщил представитель полиции Рэй Хамунга, детектив-инспектор Титус Фири в состоянии алкогольного опьянения в канун Нового года отобрал ключи от мужской и женской камер у констебля и открыл их. Полицейский сказал подозреваемым покинуть участок, чтобы те могли свободно перейти в новый год.

«Из 15 задержанных подозреваемых 13 сбежали. После инцидента офицер скрылся с места преступления», - цитирует Рэя Хамунгу BBC.

Самого Титуса Фири арестовали после инцидента, но он сбежал. Также сбежали 13 из 15 задержанных, которых он отпустил. В настоящее время они объявлены в розыск.

#в стране и мире #Африка #инцидент #замбия
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