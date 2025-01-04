Над Ленинградской и Воронежской областью уничтожили украинские дроны

Десять беспилотников ВСУ сбиты над четырьмя регионами России утром 4 января. Об этом заявили в МО РФ.

«Четвертого января в период с 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что три из них сбиты над Ленобластью, пять - над Воронежской, один над территорией Псковской области, один - над Курской областью.

В Пулково на фоне воздушной атаки утром вводили временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Они действовали с 7.45 до 10.15 мск. Двадцать рейсов, направлявшихся в Пулково, перенаправили на запасные аэродромы. Кроме того, пассажирам внутренних рейсов временно ограничили доступ в зону вылета.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.