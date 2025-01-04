Подросток выстрелил в ровесника из пневматики в кафе в Калининграде

Полиция Калининграда выясняет обстоятельства конфликта, где подросток выстрелил в сверстника из пневматического оружия. Об инциденте рассказали в региональном УМВД.

«Предварительно установлено, что 17-летний подросток, находясь в заведении общепита, выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнего посетителя кафе», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Сигнал о происшествии полиция получила 3 января в 19:56. Сотрудники правоохранительных органов сразу организовали проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

«17-летний юноша был доставлен сотрудниками Рогсвардии в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщает УМВД.

Уточняется, что пока в полицию не поступало заявлений о противоправных действиях. За медицинской помощью также никто не обращался. РИА Новости сообщает, что пострадавший отделался легкой царапиной, госпитализация ему не потребовалась.