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Над российскими регионами ночью сбили 22 украинских БПЛА

Вражеские аппараты перехватили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Орловской, Ростовской и Липецкой областях.
2025-01-03 08:22:27
© Фото: РИА Новости

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области. Там перехватили 10 дронов ВСУ.

По четыре вражеских аппарата ликвидировали в Орловской и Ростовской областях. Еще два украинских беспилотника сбили в Белгородской области.

По одному БПЛА уничтожили в Волгоградской и Липецкой областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #МО РФ
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