Над российскими регионами ночью сбили 22 украинских БПЛА

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области. Там перехватили 10 дронов ВСУ.

По четыре вражеских аппарата ликвидировали в Орловской и Ростовской областях. Еще два украинских беспилотника сбили в Белгородской области.

По одному БПЛА уничтожили в Волгоградской и Липецкой областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.