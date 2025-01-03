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В Израиле 12 человек пострадали, убегая от ракет в убежище

Ракету йеменских хуситов перехватили силы противовоздушной обороны.
Сергей Лебедев 2025-01-03 07:41:15
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

В пятницу утром йеменские хуситы попытались нанести ракетный удар по территории Израиля. На юге еврейского государства была объявлена воздушная тревога.

Силы ПВО ЦАХАЛ перехватили ракету. Ее осколки упали в городе Модиин-Маккабим-Реут. От них, по данным медиков, никто не пострадал.

«Однако 12 человек получили ранения по пути в убежища, а девять человек стали жертвами паники», - сообщает The Jerusalem Post.

Напомним, на днях Израиль уже подвергался атаке. В ночь на 1 января по его территории выпустили две ракеты из сектора Газа.

Одну из них удалось перехватить «Железному куполу». А вторая ракета разорвалась в незаселенной местности.

#в стране и мире #ракета #Йемен #Хуситы #воздушная тревога #иззраиль
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