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Два человека погибли и 18 пострадали при падении самолета в Калифорнии

На месте работают полиция и пожарные, людей из соседних зданий эвакуировали.
Анастасия Бобылева 2025-01-03 03:52:12
© Фото: The_Hero_10 X.com

Стало известно о гибели двух человек в результате падения самолета на здание в калифорнийском Фуллертоне. Обновленные данные сообщила местная полиция в соцсети Х.

Еще 18 человек пострадали, говорится в публикации. Уточняется, что десять из них увезли в больницу, а восьмерым госпитализация не потребовалась.

«Два человека погибли, 10 человек доставили в местные больницы, 8 человек получили помощь врачей на месте и были отпущены. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Пожарные и полиция оперативно прибыли к месту происшествия. Специалисты потушили пожар и эвакуировали людей из соседних зданий.

Самолет упал на одно из зданий неподалеку от аэропорта в Фуллертоне. На опубликованных кадрах можно увидеть пробитую крышу и дым, который поднимается от места крушения - сразу после падения самолет загорелся.

#в стране и мире #Самолет #сша #крушение #Калифорния
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