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В Колумбии в дорожной аварии погибли 13 человек

В Сети появились кадры, где видно, как автобус слетел с горной дороги и перевернулся.
Дарина Криц 2025-01-03 23:35:07
© Фото: porqueTcol X.com

В юго-западной части Колумбии, муниципалитете Тангуа, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели не менее 13 человек. Министр транспорта Мария Констанса Гарсия Аликастро уточнила, что еще 28 граждан получили ранения.

«Я глубоко сожалею о трагическом ДТП, произошедшем в муниципалитете Тангуа. На данный момент власти сообщили о 13 погибших, 28 раненых», - уточнила высокопоставленный чиновник.

По словам Аликастро, раненых уже госпитализировали. На распространившихся в Сети кадрах видно, что транспортное средство слетело с горной дороги и перевернулось.

Местное издание Ecuavisa со ссылкой на полицию рассказало, что ДТП произошло 3 января, а автобус с туристами упал в пропасть на участке Панамериканского шоссе - главного шоссе на юго-западе Колумбии.

«Автобус с 42 пассажирами разбился в секторе, известном как Эль-Пласер, являющемся частью муниципалитета Тангуа, в департаменте Нариньо, граничащем с Эквадором», - пояснило СМИ.

Он следовал по маршруту между Кали (столица департамента Валье-дель-Каука) и Ипиалесом (департамент Нариньо) и упал в ущелье глубиной около 150 метров.

#в стране и мире #Колумбия #ДТП #автобус #министр транспорта #погибли люди
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