В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Чили в 20:43 по местному времени (23:43 по московскому) началось землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили в национальном центре сейсмологии.

Землетрясение произошло в 56 километрах к востоку от оазиса Кильягуа, пишет РИА Новости. Очаг залегал на глубине 94 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Чили находится в сейсмоопасной зоне. Там произошло Великое Чилийское землетрясение, которое считается самым сильным землетрясением из всех, что когда-либо были зарегистрированы. Это случилось 22 мая 1960 года, в результате природной катастрофы погибли около 6 тысяч человек.