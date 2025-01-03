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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

Очаг землетрясения находится на глубине 94 километров.
Анастасия Бобылева 2025-01-03 02:21:08
© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress

В Чили в 20:43 по местному времени (23:43 по московскому) началось землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили в национальном центре сейсмологии.

Землетрясение произошло в 56 километрах к востоку от оазиса Кильягуа, пишет РИА Новости. Очаг залегал на глубине 94 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Чили находится в сейсмоопасной зоне. Там произошло Великое Чилийское землетрясение, которое считается самым сильным землетрясением из всех, что когда-либо были зарегистрированы. Это случилось 22 мая 1960 года, в результате природной катастрофы погибли около 6 тысяч человек.

#в стране и мире #землетрясение #чили
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