Сборная Украины по лыжным гонкам исчезла с «Тур де Ски» в Италии

Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе исчезла с этапа соревнований «Тур де Ски» в Италии. Пять украинских участников многодневки 1 января не вышли на старт в итальянском Тоблахе.

«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера», - цитирует издание Dagbladet главного тренера национальной команды Александра Пуцко.

По его словам, спортсмены сосредоточатся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира.

Украинская сторона не предупредила организаторов о своем решении прекратить участие в соревнованиях. Несмотря на это, гонка прошла в плановом режиме.

В этом сезоне «Тур де Ски» проходит в Италии и состоит из семи гонок. Многодневка завершится 5 января.