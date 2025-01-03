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Сборная Украины по лыжным гонкам исчезла с «Тур де Ски» в Италии

По словам тренера украинской национальной сборной, команда отказалась от участия в состязании, чтобы изменить план соревнований и сосредоточиться на оставшихся этапах Кубка мира.
Игнат Далакян 2025-01-03 20:29:59
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе исчезла с этапа соревнований «Тур де Ски» в Италии. Пять украинских участников многодневки 1 января не вышли на старт в итальянском Тоблахе.

«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера», - цитирует издание Dagbladet главного тренера национальной команды Александра Пуцко.

По его словам, спортсмены сосредоточатся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира.

Украинская сторона не предупредила организаторов о своем решении прекратить участие в соревнованиях. Несмотря на это, гонка прошла в плановом режиме.

В этом сезоне «Тур де Ски» проходит в Италии и состоит из семи гонок. Многодневка завершится 5 января.

#Спорт #в стране и мире #италия #лыжные гонки #«Тур де Ски» #Сборная Украины
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