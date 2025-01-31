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Опубликованы новые кадры горящего хостела на северо-западе Москвы

Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров.
Сергей Лебедев 2025-01-31 08:31:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожарные пытаются потушить горящее двухэтажное здание на улице Сходненский тупик на северо-западе Москвы. По предварительным данным, в нем был расположен хостел.

Кадры с места происшествия появились в распоряжении телеканала «Звезда». Сейчас к ликвидации возгорания привлечены 130 специалистов и 37 единиц техники.

В МЧС заявили, что площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Из полыхающего здания успели выйти 300 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что произошло частичное обрушение крыши.

#пожар #МЧС #ЧП #огонь #наш эксклюзив
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