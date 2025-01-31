На Ямале 49 вахтовых рабочих эвакуировали из-за крупного пожара

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в общежитии. Из здания эвакуировали рабочих, сообщило ГУ МЧС по региону.

«В 04:18 (02:18 мск) поступило сообщение о пожаре в общежитии, которое расположено в микрорайоне Вынгапуровский, город Ноябрьск. По предварительным данным, эвакуировались 49 человек (вахтовые рабочие), пострадавших нет», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

По актуальным на 5:09 (3:09 мск) данным, 18 человек и шесть единиц техники привлекли для тушения пожара. Огонь уже распространился на площадь около 200 квадратных метров.

Позже ведомство сообщило, что горение ликвидировано. Пожар потушили в 7:06 по местному времени.