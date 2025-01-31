МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Ямале 49 вахтовых рабочих эвакуировали из-за крупного пожара

Для тушения привлекли 18 человек и шесть единиц техники.
Анастасия Бобылева 2025-01-31 05:22:44
© Фото: gumchsyanao89, Telegram © Видео: gumchsyanao89, Telegram

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар в общежитии. Из здания эвакуировали рабочих, сообщило ГУ МЧС по региону.

«В 04:18 (02:18 мск) поступило сообщение о пожаре в общежитии, которое расположено в микрорайоне Вынгапуровский, город Ноябрьск. По предварительным данным, эвакуировались 49 человек (вахтовые рабочие), пострадавших нет», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

По актуальным на 5:09 (3:09 мск) данным, 18 человек и шесть единиц техники привлекли для тушения пожара. Огонь уже распространился на площадь около 200 квадратных метров.

Позже ведомство сообщило, что горение ликвидировано. Пожар потушили в 7:06 по местному времени.

#в стране и мире #пожар #огонь #Ямало-Ненецкий автономный округ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 