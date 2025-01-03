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Число попавших в аварию машин на трассе в Казахстане увеличилось до 95

Массовая авария произошла из-за метели, плохой видимости и несоблюдения скоростного режима.
Игнат Далакян 2025-01-03 15:55:13
© Фото: Telegram, dorogi_karagandy

Число машин, попавших в массовую аварию на трассе в Акмолинской области Казахстана, выросло до 95. ДТП случилось из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в районе села Жанталап. Об этом сообщили в пресс-службе национального оператора по управлению автомобильными дорогами «Казавтожол».

«Произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей», - говорится в сообщении «Казавтожол» в телеграм-канале.

Дорожно-транспортному происшествию также способствовала метель, и плохая видимость.

В настоящее время на этом участке дороги ограничено движение для всех транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

#авария #Казахстан #ДТП #массовое дтп
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