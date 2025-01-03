Переодевшегося в Деда Мороза стрелка из Чувашии задержали

В республике Чувашия задержали мужчину по подозрению в совершении убийства владельца одного из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе герионального Следственного комитета РФ.

«02 января 2025 года в один из магазинов города Канаша зашел мужчина в костюме Деда Мороза... и произвел выстрел из огнестрельного оружия в хозяина магазина. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся», - говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, причиной преступления стал денежный долг подозреваемого перед погибшим. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

В ведомстве подчеркнули, что личность нападавшего удалось установить усилиями сотрудников МВД и экспертов СК РФ. В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств, а также назначена медицинская экспертиза.