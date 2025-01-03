МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Переодевшегося в Деда Мороза стрелка из Чувашии задержали

По данным следствия, переодетый мужчина выстрелил из огнестрела в предпринимателя. Тот скончался на месте от ранения.
Глеб Владовский 2025-01-03 16:42:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Росгвардия

В республике Чувашия задержали мужчину по подозрению в совершении убийства владельца одного из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе герионального Следственного комитета РФ.

«02 января 2025 года в один из магазинов города Канаша зашел мужчина в костюме Деда Мороза... и произвел выстрел из огнестрельного оружия в хозяина магазина. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся», - говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, причиной преступления стал денежный долг подозреваемого перед погибшим. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

В ведомстве подчеркнули, что личность нападавшего удалось установить усилиями сотрудников МВД и экспертов СК РФ. В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств, а также назначена медицинская экспертиза.

#в стране и мире #СК РФ #Чувашия #стрелок #задержали #Канаша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 