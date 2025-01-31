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Суд Лондона вынес решение по тяжбе владельцев московских рынков

Согласно решению британского суда, владелец Коптевского и других рынков Рогачев должен выплатить 12,7 млн долларов хозяину Усачевского рынка Горяинову.
Анастасия Бобылева 2025-01-31 04:40:05
© Фото: Peter Noyce imageBROKER.com Globallookpress

Суд Лондона завершил многолетнее разбирательство между владельцами московских рынков Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачевым. Согласно вынесенному вердикту, Рогачев должен выплатить бывшему партнеру по бизнесу 12,7 миллиона долларов. По мнению суда, Горяинов инвестировал в совместное предприятие на 12,7 миллиона долларов больше, чем его партнер, и поэтому Рогачев должен вернуть эти деньги.

Как пишет 360, в 2025 году, согласно взаимной договоренности, партнеры разделили бизнес: Рогачев стал владельцем Коптевским, Каширским и Северным рынками, а Горяинов - хозяином Усачевского рынка и ТЦ «Волгоградский».

В 2018 году Андрей Рогачев инициировал разбирательство, объяснив это тем, что якобы больше вложился в общий бизнес. Он потребовал выплатить ему 28 миллионов долларов, на что Михаил Горяинов выдвинул ответные претензии, сумма составила 16  миллионов долларов.

Спустя какое-то время суд заморозил активы последнего по всему миру. Затем это признали ошибкой и все разморозили. Рогачева обязали оплатить судебные издержки оппонента. Повлияло на мнение суда и то, что Андрей пытался скрыть от инстанции незадекларированный доход, а также обвинял бывшего партнера в кражах, не предоставив ни одного доказательства.

#в стране и мире #суд #рынок #разбирательство #тяжба #андрей рогачев #михаил горяинов
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