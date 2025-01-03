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Профессор рассказал, как утилизировать использованные фейерверки

Пиротехнику нужно основательно вымочить.
Сергей Лебедев 2025-01-03 14:24:42
© Фото: Franz Morin, imageBROKER.com, Global Look Press

Использованные фейерверки необходимо основательно вымочить перед тем, как выбросить. О правилах утилизации пиротехники рассказал доктор физико-математических наук и профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Утилизировать использованные фейерверки нужно в соответствии с правилами: собрать все части и детали и поместить в воду», - сказал он в беседе с RT.

Алексей Юрасов отметил, что вымачивать пиротехнику необходимо один или два дня. Сухой выкидывать ее категорически запрещено.

Ранее в МЧС России рассказывали «Звезде» о правилах использования пиротехники. Ее нужно применять в обязательном соответствии с инструкцией, обеспечивая безопасность для окружающих людей, техники и зданий.

Запрещено запускать фейерверки в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле линий электропередачи и деревьев, в заповедниках и национальных парках. Нужно избегать просроченных изделий.

Особые требования предъявляются не только к самой пиротехнике, но и к торговым точкам. Продавать ее можно только в специализированных магазинах.

#в стране и мире #эксперт #Фейерверки #пиротехника #утилизация #вымачивать
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