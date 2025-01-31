Километр галерей и переходов: штурмовики вырыли сеть туннелей около ВСУ

В Харьковской области штурмовой отряд «Ветер» группировки войск «Север» в промежутках между боевыми дежурствами выкопали разветвленную сеть туннелей на глубине около трех метров.

В «подземном городе» штурмовиков - около километра разветвленных галерей и переходов. С первых минут кажется невероятным, что они смогли создать все это в боевых условиях. Если наступает момент тревоги и противник уже заходит к бойцам, у них поднимается входная дверь. Перед ней - фальшь-пол из тонкого картона, наступив на который человек проваливается на семиметровую глубину.

«Пока была хорошая "зеленка", мы начали сооружаться, копаться. Штурмовики днем воюют, ночью, по идее, отдыхают, но мы экономили свой собственный человеческий ресурс. Мы глубже вкапывались, работали, чтобы потом у нас была собственная зона безопасности», - рассказал командир штурмового отряда позывной «Ветер».

В стандартной жилой комнате есть два места. Вполне комфортные условия, даже имеется электричество. Самое интересное - это ответвления, через которые в случае атаки противника можно покинуть комнату в целях безопасности. За, казалось бы обычной стеной, скрывается потайной вход. При этом сверху три метра грунта. Еще одна дверь ведет в другую часть огромного лабиринта, где можно оперативно сменить позицию.

В безуспешных попытках вычислить наших бойцов каждую ночь район прочесывает «Баба-Яга». Тяжелый украинский дрон «вслепую» забрасывает территорию снарядами.

Чтобы останавливать FPV-дроны, которые пролетают низко по дороге, бойцы развесили специальные веревки, которые как ловушка для беспилотника.