Фитнес-клубы начали блокировать абонементы за любое взаимодействие в зале

Перепалка в столичном фитнес-клубе стала началом большого конфликта. Привести тело в тонус и пойти в зал москвич Сергей Кузьмин решил вместе с женой. В момент, когда он объяснял ей, как пользоваться тренажером, диалог прервал сотрудник фитнес-центра. Он потребовал прекратить тренировку, заподозрив, что консультация - коммерческая тренерская работа.

«Любая корректировка движения, счет, все, что может им показаться, они вменяют это как за коммерческую деятельность и проведение персональной тренировки. Получается они мне запрещают разговаривать с моей супругой, но это вообще нарушает не только законодательство, но и конституцию РФ», - сказал Сергей.

В следующий раз попасть в зал он не смог - абонемент аннулировали. На скамье запасных заблокированный спортсмен сидеть не стал - вызвал полицию и написал заявление о мошенничестве. Суд встал на сторону клиента. И как оказалось, случай Сергея - не единственный. В питерском клубе той же сети клиенткам в грубой форме пояснили, что заниматься следует молча, а если очень хочешь подсказать подруге - плати 40 тысяч рублей за аренду зала.

Бан за общение с подругой между подходами получила и Анна Самолдина из Тулы. Правда, после огласки все-таки извинились.

«Мне написали, что рассмотрели этот случай и не увидели там никаких нарушений. В качестве извинений предложили мне на полгода подарить абонемент туда», - рассказала Анна.

В черный список клуба попали даже любители поснимать себя на камеру во время упражнений. Все из-за тех же подозрений - мало ли на каком сайте окажутся кадры - клуб не исключает монетизацию снятого контента.

В сети фитнес-скандал вызвал большой резонанс. Многие тренеры согласились, что клуб явно перегнул палку.

«Я скажу как тренер, который работает 11 лет. Тренера всегда можно понять, определить по тому, как он говорит, двигается. В принципе, это сразу видно, что человек занимается вот этой деятельность., а если люди просто тренируются - это нормально и просто подойти дать совет бесплатный», - объяснил фитнес-тренер Дмитрий Кашелкин.

В самом клубе вину признали, и пояснили - «избыточные» замечания сотрудники делали не со зла, а из-за полученного ранее негативного опыта.

«Два покупателя оплачивали просто абонемент, а по факту были тренер и клиент в обход системы», - рассказала исполнительный директор сети Елена Иванова.

По их словам, еще одна причина - забота о безопасности клиента. Инструктор клуба предупредил, что порой цена якобы дружеского совета - собственное здоровье.

«Вам подруга или друг может посоветовать вот так сделать, а это неправильно. В своих тренерах мы уверены. Мы уверены, что вы уйдете здоровыми», - пояснил фитнес-тренер Севостьянов Александр.

Юристы считают, что понятия «кто такой тренер» и что такое «персональная тренировка» необходимо четко закрепить законодательно.

«Даже если в правилах фитнес клуба, в его оферте, памятках или где-то еще включены положения, которые противоречат закону или ущемляют права потребителей, то они не подлежат применению», - объяснил председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Изучать подозрительные случаи совместных тренировок теперь станет специально созданная клубом комиссия. Правда, как именно, можно доказать факт возможного обмана так и осталось тайной. Опять же коммерческой. В клубе заверили, что пустых нападок больше постараются не допускать. Однако не стоит забывать про человеческий фактор: во всех клубах сети работает порядка 2,5 тысячи тренеров.

Все ли из них отнесутся к разговорам за штангой с пониманием - предсказать невозможно. И это значит, что подобные ситуации все равно могут возникать. А пока выяснишь, кто прав, кто виноват, можно и к сезону подготовиться не успеть.