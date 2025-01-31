В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.
«Поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан», - говорится в заявлении Telegram-канала ведомства.
По предварительным данным, площадь загрязнения почвы составляет 2 000 квадратных метров.
Также отмечается, что на место случившегося выехали специалисты. Они взяли пробы почвы, по результатам которых рассчитают нанесенный ущерб.
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