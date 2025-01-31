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В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

На месте случившегося работают специалисты, они рассчитают нанесенный ущерб.
Игнат Далакян 2025-01-31 17:43:16
© Фото: rpngov16, Telegram

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

«Поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан», - говорится в заявлении Telegram-канала ведомства.

По предварительным данным, площадь загрязнения почвы составляет 2 000 квадратных метров.

Также отмечается, что на место случившегося выехали специалисты. Они взяли пробы почвы, по результатам которых рассчитают нанесенный ущерб.

#в стране и мире #нефть #Татарстан #Нефтепродукты #разлив нефтепродуктов
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