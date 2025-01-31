Сомнолог рассказал, помогут ли лучше спать медитации и заклеенный рот

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе со «Звездой» раскритиковал современные методы улучшения качества сна под названием sleepmaxx. Его последователи предлагают совершать весьма спорные манипуляции - делают коктейли с магнием перед сном, проводят медитации для шишковидной железы, которая якобы воздействует на отвечающий за выработку мелатонина участок мозга и помогает мгновенно уснуть, но главное - заклеивают рот тейпом, чтобы избавиться от храпа и улучшить работу сердца.

«Коктейль с магнием. Это все, конечно, здорово. Действительно, магний участвует в передаче нервных импульсов. В нервной системе действительно его прием приводит к некоторому эмоциональному равновесию. Но проблема в том, что существует, например, минеральная вода с магнием и предназначена она как слабительное средство», - объяснил специалист.

По его словам, для того, чтобы действительно получить стойкий эффект от приема магния, необходим курсовой прием.

«По поводу медитаций. Действительно, есть у нас такой эпифис в головном мозге. В нем вырабатывается мелатонин, который отвечает за первичную сонливость, помогающий уснуть. Но только нужно посмотреть в литературу, и оказывается, что вещество триптофан сначала превращается в серотонин, а потом вечером серотонин превращается в мелатонин. Поэтому просто правильно подышав, чтобы усилить выработку мелатонина - это тоже такая себе история», - объяснил сомнолог.

Врач также рассказал, что сон с открытым ртом не является единственной причиной, из-за чего возникает храп.

«Увеличенное небо, увеличенные миндалины, увеличенный небный язычок, полипы в носу, нарушение носового дыхания - в этом случае заклеивание рта никак не поможет», - отметил Кудинов.

Для того чтобы выяснить настоящую причину возникновения храпа во время сна, он посоветовал обратиться к специалистам - лору или врачу-сомнологу.

Кудинов также дал советы, как справиться с бессонницей. По его словам, самая крайняя мера - это применение снотворных препаратов, поскольку они могут вызывать привыкание.

«Корня проблемы, из-за чего бессонница появилась, снотворные никоим образом не решают. Более того, вызывают привыкание. Это раз. А вот что могло бы помочь? Существует физическая нагрузка в дневное время, то есть вы должны действительно уставать в течение дня, чтобы хотеть спать. Прогулка перед сном, создание неких ритуалов отхода ко сну - горячий или холодный душ, это уж кому как больше нравится, что кого больше успокаивает. Также прохладный воздух в помещении, в спальне, и чтобы темно было в том числе в спальне, удобные подушки, матрасы. Все это может улучшить качество сна», - посоветовал сомнолог.

Специалист отметил, что главной проблемой бессонницы является нарушение режима сна. И, по его словам, если его не наладить, то остальные мероприятия по улучшению качества сна будут бесполезны.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала стать «жаворонком», чтобы побороть бессонницу. По словам врача, следует выявить первопричину, и чаще всего это может быть сбитый режим после праздников.