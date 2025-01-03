В Запорожской области ликвидировали готовившего теракт диверсанта ГУР

В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации ликвидировали диверсанта, готовившего теракт в регионе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отмечается, что националист работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Боевик уже разыскивался за покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.

Отмечается, что диверсант собрал самодельную бомбу и готовился устроить взрыв. Однако силовики вовремя обнаружили украинского агента в одном из частных домов.

В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.