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В Запорожской области ликвидировали готовившего теракт диверсанта ГУР

Боевик уже разыскивался за покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.
Сергей Лебедев 2025-01-03 11:35:00
© Фото: РИА Новости, ФСБ РФ

В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации ликвидировали диверсанта, готовившего теракт в регионе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отмечается, что националист работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Боевик уже разыскивался за покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.

Отмечается, что диверсант собрал самодельную бомбу и готовился устроить взрыв. Однако силовики вовремя обнаружили украинского агента в одном из частных домов.

В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ #агент #СВУ #ГУР #Задержание #запорожская область
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