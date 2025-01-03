Солдат ВСУ нанес смертельную травму мужчине в Сумском военкомате

Украинский военнослужащий нанес смертельную травму мужчине в военкомате в Сумской области. Об этом рассказали в управлении Нацполиции по региону.

«Между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения», - цитирует сообщение ведомства RT.

Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Военнослужащему ВСУ может грозить от трех до пяти лет заключения за убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).