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Солдат ВСУ нанес смертельную травму мужчине в Сумском военкомате

Между мужчинами произошел конфликт, в котором военнослужащий ВСУ нанес местному жителю телесные повреждения, вскоре пострадавший скончался в больнице.
Анастасия Бобылева 2025-01-03 00:25:45
© Фото: Mihir Melwani Keystone Press Agency Globallookpress

Украинский военнослужащий нанес смертельную травму мужчине в военкомате в Сумской области. Об этом рассказали в управлении Нацполиции по региону.

«Между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения», - цитирует сообщение ведомства RT.

Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Военнослужащему ВСУ может грозить от трех до пяти лет заключения за убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

#в стране и мире #ВСУ #убийство
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