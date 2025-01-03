Глава СК РФ поручил возбудить дело после нападения на скорую помощь

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением на бригаду скорой помощи.

Инцидент произошел в Свердловской области, городе Североуральске. Там группа молодых людей с алкогольным опьянением напала на бригаду скорой помощи, в результате пострадала женщина-фельдшер.

«В СМИ сообщается, что в городе Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду скорой помощи, пострадала женщина-фельдшер», - написала пресс-служба СК РФ.

Глава ведомства распорядился, чтобы исполняющий обязанности главы регионального Следственного управления СК РФ Константин Мирошниченко возбудил уголовное дело и представил доклад.

По информации издания «Комсомольская правда», бригада скорой медицинской помощи отрабатывала вызов, и когда фельдшер спускалась от больного на улицу, на нее произошло нападение шумной компании из четырех человек.