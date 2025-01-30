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WSJ: Meta* выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов

В 2021 году американская корпорация заблокировала аккаунты бизнесмена и политика Трампа на различных платформах.
Дарина Криц 2025-01-30 03:48:11
© Фото: Cheriss May ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президент США Дональд Трамп получит 25 миллионов долларов от корпорации Meta* (признана в России как экстремистская и запрещена) в рамках судебных разбирательств. Таким образом он получит компенсацию за блокировку своих аккаунтов в социальных сетях - Facebook* и Instagram* (запрещенные в РФ соцсети).

Как пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), 30 января Трамп подписал соглашение с корпорацией по делу о блокировке его профилей в соцсетях, принадлежащих Meta*. Блокировка произошла после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Уточняется, что полученные деньги Трамп потратит на разные цели. Так, 22 миллиона из всей суммы отправятся в фонд президентской библиотеки, а другие два миллиона потратят на судебные издержки, а крпорация не будет публично признавать свою вину,

При этом Meta* на церемонию инаугурацию Трампа во главе с Марком Цукербергом выделила один миллион долларов вступающему в должность президенту.

В феврале 2023 года Meta* восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. Прежде президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг анонсировал возвращение страниц в соцсетях на тот момент бывшего президента США.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #компенсация #instagram #Facebook #иск #Meta
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