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В США расследуют случай превращения женского школьного туалета в общий

В одной из школ города Денвер туалет для девочек превратили в общий, министерство образования начало разбирательство в связи с возможной дискриминацией по половому признаку.
Анастасия Бобылева 2025-01-30 03:23:49
© Фото: Robin Nelson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Министерство образования США начало разбирательство в связи со скандалом в городе Денвер штата Колорадо. Одну из школ обвинили в дискриминации из-за превращения туалета для девочек в общий.

«Министерство образования США во вторник объявило, что проводит разбирательство против общественных школ Денвера по обвинению в дискриминации из-за превращения женского туалета в одной из старших школ в общий», - пишет журнал Newsweek.

Образовательное ведомство обратило внимание на этот случай после того, как о нем сообщил местный телеканал. В отделе гражданских прав министерства образования заявили, что подобные решения следует расценивать как дискриминацию по половому признаку, так как у мальчиков осталась отдельная уборная, а девочки ее лишились.

Отмечается, что в городской школьной администрации уже прокомментировали инцидент. Ведомство заявило, что изменения произошли по инициативе самих учащихся, а также что в заведении все еще есть отдельные уборные для разных полов.

#в стране и мире #дети #сша #туалеты #министерство образования
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