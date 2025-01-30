В США расследуют случай превращения женского школьного туалета в общий

Министерство образования США начало разбирательство в связи со скандалом в городе Денвер штата Колорадо. Одну из школ обвинили в дискриминации из-за превращения туалета для девочек в общий.

«Министерство образования США во вторник объявило, что проводит разбирательство против общественных школ Денвера по обвинению в дискриминации из-за превращения женского туалета в одной из старших школ в общий», - пишет журнал Newsweek.

Образовательное ведомство обратило внимание на этот случай после того, как о нем сообщил местный телеканал. В отделе гражданских прав министерства образования заявили, что подобные решения следует расценивать как дискриминацию по половому признаку, так как у мальчиков осталась отдельная уборная, а девочки ее лишились.

Отмечается, что в городской школьной администрации уже прокомментировали инцидент. Ведомство заявило, что изменения произошли по инициативе самих учащихся, а также что в заведении все еще есть отдельные уборные для разных полов.