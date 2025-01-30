American Airlines отменила рейсы, на маршруте которого разбился самолет

Авиакомпания American Airlines отменила все рейсы на маршруте недавно разбившегося самолета. Об этом сообщила газета New York Times.

«American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в США подтвердили гибель тренеров по фигурному катанию Вадима Наумова и Евгении Шишковой и еще четырех человек в результате крушения самолета.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 30 января, в районе Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Обломки воздушного судна упали в реку Потомак.