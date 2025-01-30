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American Airlines отменила рейсы, на маршруте которого разбился самолет

Отмена также коснулась рейса в Уичито, откуда летело воздушное судно.
Глеб Владовский 2025-01-30 22:46:44
© Фото: IMAGO Ardan Fuessmann Globallookpress

Авиакомпания American Airlines отменила все рейсы на маршруте недавно разбившегося самолета. Об этом сообщила газета New York Times.

«American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в США подтвердили гибель тренеров по фигурному катанию Вадима Наумова и Евгении Шишковой и еще четырех человек в результате крушения самолета.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 30 января, в районе Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Обломки воздушного судна упали в реку Потомак.

#в стране и мире #сша #авиакатастрофа #Крушение самолета #american airlines #отмена рейса
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